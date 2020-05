Enna. Bilancio: la Lega appoggerà Dipietro nell’approvazione

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del gruppo consiliare ennese della Lega Salvini Premier composto da Saverio Cuci e Giuseppe Savoca.

“Accogliamo con favore l’impostazione data dal Sindaco Dipietro al redigendo bilancio di previsione, un bilancio che punta alla ripartenza dell’economia locale colpita dall’emergenza sanitaria.

Bene l’attivazione del tavolo tecnico tra amministrazione e associazioni di categoria (commercio, artigianato, turismo), mai come in questo momento c’è bisogno di partecipazione per individuare adeguate soluzioni di sostegno alle attività economiche della Città.

La Lega adotterà un approccio propositivo al bilancio. Non faremo mancare il nostro apporto in termini di proposte finalizzate a venire incontro alle difficoltà di chi, economicamente, ha maggiormente risentito dell’emergenza Coronavirus.

A Enna la crisi del commercio, dell’artigianato e delle partite iva è evidente, come in tutte le città d’Italia travolte dall’emergenza sanitaria. Molte attività rischiano la chiusura per la mancanza di aiuti economici concreti da parte del governo.

Pur consapevoli di ciò, siamo certi che l’approvazione del bilancio rappresenterà un primo fondamentale passo verso la ripresa della nostra economia locale”.