Covid-19, modulo autodichiarazione: ok alla Camera per digitalizzazione

Ok alla Camera all’Odg Decreto Covid-19 che impegna il Governo a digitalizzare il modulo di autodichiarazione che ciascun cittadino è tenuto a produrre in caso di spostamenti dalla propria abitazione.

“Un provvedimento pensato per semplificare la nostra quotidianità – dicono i deputati proponenti del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo e Filippo Perconti – e le stesse le procedure di autocertificazione con i moduli aggiornati. Inoltre, si velocizzerà il processo di validazione delle autocertificazioni e le relative verifiche. Il Ministero ha già elaborato diverse applicazioni per smartphone – concludono i due parlamentari – che potranno consentire ai cittadini di interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali. Attraverso l’ODG impegniamo, dunque, il Governo a rendere operativa l’App che permetterà, ovviamente in modo totalmente gratuito e in chiave green, quindi senza spreco di carta, l’accesso e la compilazione dei moduli per gli spostamenti”.