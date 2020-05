Caltanissetta: domani 13 maggio chiusa la SP n. 38 “Mussomeli-San Cataldo” fino alle ore 18:00.

Con provvedimento del Settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è stata disposta la chiusura temporanea per il giorno 13 maggio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, della SP n. 38 “Mussomeli-San Cataldo” per consentire l’esecuzione della seconda fase delle indagini geofisiche in corso al km 10+100, pertanto il traffico, per il tempo strettamente necessario, sarà dirottato sulle strade provinciali nn. 23 e 41 a cura di personale opportunamente disposto agli incroci delle SSPP 46-101 (Serradifalco), 38-41 (bivio Mappa) e 38-23 (bivio Valle);