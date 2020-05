Enna: guanti e mascherine abbandonati per la città. Il Sindaco: “Presto appositi contenitori”

Guanti di svariati colori e mascherine utilizzate e abbandonate in molti angoli della città. Una emergenza dentro l’emergenza sempre targata Covid-19.

Se n’è reso conto il sindaco Maurizio Dipietro che questa mattina alle 11 ha convocato con urgenza la dirigenza tecnica della società EcoEnnaServizi.

Due le soluzioni immediatamente approntate. A breve partirà una campagna di ripulitura delle vie, piazze e i quartieri verranno monitorati affinchè questo temibile rifiuto venga limitato nell’abbandono.

Dipietro ha anche dato mandato alla società di acquistare dei contenitori speciali che verranno posizionati dentro il perimetro cittadino per dare agio ad ogni persona di eliminare il rifiuto in totale sicurezza.

Il primo cittadino si è attivato immediatamente dopo le prime segnalazioni che avevano indicato in prossimità di parcheggi la presenza di guanti e mascherine utilizzate e poi abbandonate. È del tutto evidente che una tale tipologia di rifiuto è veramente pericolosa, potrebbe portare nuove infezioni.

In particolare una segnalazione è stata indicata per la piazza Gino Vetri, meglio conosciuta Santa Maria del Popolo, dove si riferiscono le foto, o nel parcheggio dell’ospedale Umberto I°.

“Ho avuto notizia – dice il primo cittadino – dell’abbandono per terra di guanti e mascherine. Interverremo immediatamente con un’apposita raccolta e smaltimento. Dobbiamo offrire una soluzione alla città perché è necessario convivere con questo stato di cose per un po’ di tempo e alla comunità va assicurata pulizia e sicurezza. Abbiamo dato mandato alla direzione tecnica della società EcoEnnaServizi di acquistare e predisporre su tutto il territorio cittadino dei contenitori per lo smaltimento di tali rifiuti. La salute dei cittadini è il nostro primo impegno. Continuiamo a vigilare e ad essere pronti per ogni intervento”.

Paolo Di Marco