Caltanissetta: controlli nel quartiere “Provvidenza”, un arresto e una denuncia.

A partire dal pomeriggio del 07 maggio sono stati effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale, supportati da unità cinofile di Palermo, una serie di controlli all’interno del quartiere “Provvidenza” di Caltanissetta.

In tale ambito nella serata del 7 u.s. è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo Investigativo E.F., 29enne del luogo con precedenti di polizia.

Il giovane veniva fermato in questa via Palestro con addosso circa sette grammi di marijuana suddivisi in dosi e, nella successiva perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di una “katana” con lama affilata, di un “nunchaku”, di tre banconote false da 20 euro recanti lo stesso numero di serie UC1366259581 e di nove banconote false da 10 euro con numero di serie PA7497803159. Il giovane veniva quindi condotto in caserma, dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Ieri il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare degli arresti domiciliari.

Nella mattinata odierna è stato inoltre denunciato in stato di libertà un nisseno di 47 anni, poiché, nel corso di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 20 grammi di marijuana.

Nel corso dei controlli sono state identificate 24 persone, controllati 18 veicoli e sanzionati amministrativamente 3 soggetti ai sensi della normativa per la prevenzione del contagio da Covid-19.