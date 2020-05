Caltanissetta: agli arresti domiciliari, trovato fuori casa al controllo degli agenti. Ventiquattrenne denunciato per evasione.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un ventiquattrenne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per evasione. Ieri sera, infatti, nel corso del controllo eseguito dagli agenti, lo stesso è stato trovato fuori dalla sua abitazione in compagnia di altri due pregiudicati. Il giovane si trova sottoposto alla predetta misura cautelare da alcuni giorni, poiché arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella notte i poliziotti hanno controllato altre ventiquattro persone sottoposte a misure anticrimine (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidati in prova ai servizi sociali).