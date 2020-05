Enna: rilancio turistico, proseguono i tavoli tecnici

Si è tenuto nei giorni scorsi il secondo incontro del tavolo tecnico istituito dal Sindaco di Enna Maurizio Dipietro a cui hanno partecipato anche gli assessori Salvina Russo e Francesco Colianni, le associazioni di categoria, Confartigianato, Cna, Confcommercio, l’Associazione ATEA (Accoglienza Turistica Extra Alberghiera), l’A.G.T.E. (Associazione Guide Turistiche Enna) e la Proloco, per l’individuazione di azioni concrete per il rilancio turistico della città nel post Covid.

Durante l’incontro ATEA ha riepilogato la sua idea di rilancio che consta dell’omaggio di una notte in più da offrire al viaggiatore che sceglie Enna, offerta integrata con l’apporto di tutte le associazioni con anche dei ticket per lo shopping e per la ristorazione e scontistiche/convenzioni, legate alla fruizione di visite della città. L’idea prevede anche il coinvolgimento di guide professionali accreditate, al fine di offrire una conoscenza di qualità del territorio.

“Tale proposta – fanno sapere da ATEA – vuole essere una grande opportunità per tutta la comunità ennese di ricominciare a vivere un’economia basata sul concetto di rete, che permette di svilupparsi attraverso la condivisione di un piano strategico, che metta in evidenza la bellezza storico, culturale, gastronomica, sociale della città di Enna. La proposta ha trovato anche un primo riscontro di condivisione per i termini della sua struttura da parte dell’Amministrazione. In un’unica proposta convogliano così tutti i comparti e i settori produttivi ennesi che contribuiranno alla ripartenza sociale, economica e umana di un intero territorio”.