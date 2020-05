Enna: dal 12 Maggio ritornano il mercato settimanale e il mercato del contadino

Dal prossimo 12 Maggio disposta dal Comune la riapertura del mercato settimanale di Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa e del mercato del contadino per l’attività diretta alla vendita di soli generi alimentari.

Gli operatori economici presenti dovranno adottare tutte le seguenti misure igienico sanitarie e precisamente: il personale addetto alla vendita dovrà far uso di mascherine e guanti monouso ed essere fornito di materiale igienizzante nella propria postazione; dovrà essere garantita tra una postazione e l’altra una distanza di almeno cinque metri; dovrà essere garantita la distanza tra consumatore e frontale del banco di vendita con le dovute strumentazioni (nastri, paletti, catenelle divisorie); dovrà essere destinata alla vendita solo la parte frontale del banco; dovrà essere garantito un adeguato spazio per l’attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; gli utenti dovranno essere serviti uno per volta nel rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; gli avventori del mercato hanno l’obbligo di indossare mascherine e guanti monouso e dovranno comunque rispettare la distanza di sicurezza di un metro ed evitare assembramenti anche dopo essersi allontanati dall’area mercatale; l’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone all’interno, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di dover recare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani; la capienza massima delle persone contemporaneamente presenti all’interno delle aree mercatali non può essere superiore al doppio del numero delle postazioni presenti.

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, ovvero venisse riscontrato il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l’autorità competente provvederà a sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopra elencate.