Enna: cimitero chiuso per la festa della mamma, malumori in città

Non una domenica qualunque oggi, ma la Festa della Mamma. La nostra redazione si fa portavoce del malumore espresso da alcuni cittadini ennesi che hanno lamentato via social l’impossibilità di far visita ai propri defunti nella giornata di oggi, domenica 10 Maggio.

Come tutti sapranno il cimitero, secondo le ultime disposizioni, è aperto in questa Fase 2 dal lunedì al sabato e chiuso la domenica.

Tuttavia alcuni comuni hanno disposto un’apertura straordinaria dei cimiteri nella giornata odierna, proprio per permettere a chi volesse di deporre un fiore nella tomba delle proprie madri in occasione di questa ricorrenza. Numerosi ennesi si chiedono, dunque, come mai tale disposizione non sia stata attuata anche nella città di Enna.