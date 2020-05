Enna: pubblicato il bando per i buoni spesa. Ecco chi può fare domanda

Pubblicato sul sito del Comune di Enna il bando per l’acquisto e l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Tornano a chiamarsi buoni spesa, anche se ieri il Sindaco in diretta facebook ha confermato che le somme verranno erogate direttamente sulla tessera sanitaria. Ma la forma non è importante, la cosa importante è che i soldi vengano erogati a chi ne abbia di bisogno.

Vediamo chi può fare domanda.

Possono fare domanda gli intestatari degli stati di famiglia che dichiarano che l’intero nucleo familiare si trova in una situazione economica di difficoltà determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-19, che attualmente non detiene disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale/depositi/titoli) assolutamente sufficienti a garantire la sussistenza del nucleo ed, inoltre, rientra in una delle seguenti categorie: interruzione o riduzione dell’attività lavorativa; in attesa di Cassa Integrazione; riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare percettore del reddito principale; soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto; anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici; nuclei con disabili in situazione di fragilità economica; partite Iva e altre categorie come liberi professionisti non comprese nei dispositivi o in attesa dei dispositivi costruiti a livello ministeriale; soggetti che svolgono lavori intermittenti e non riescono in questa fase dell’emergenza covid 19 ad acquistare beni di prima necessità alimentare.

Tutti i cittadini che hanno già acquisito le forniture di beni di prima necessità nei mesi di aprile e maggio saranno contattati telefonicamente, con i numeri indicati nelle dichiarazioni già rese, per la produzione dell’istanza, ove ne abbiano i requisiti.

A quanto pare, quindi, dalla lettura del bando, sembrerebbe essere stata superata la clausola secondo cui chi ha già usufruito dei pacchi spesa non avrebbe la priorità per l’erogazione del contributo. Ottima notizia.

Di seguito il link del Comune che riporta al Bando e al modulo da compilare per potere fare richiesta, direttamente online. Sarà possibile anche compilare la domanda attraverso il supporto degli operatori comunali che risponderanno ai seguenti numeri telefonici dedicati: 337 1527891 – 331 1958117 (nei giorni 11,12,13,14 e 15 maggio 2020 dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Ci sarà tempo fino al 15 maggio per la presentazione delle domande.

https://www.comune.enna.it/index.php/162-buoni-spesa-misure-di-sostegno-all-emergenza-socio-assistenziale-da-covid-19-ai-sensi-dell-ordinanza-del-dipartimento-di-protezione-civile-nr-658-del-29-marzo-2020

Manuela Acqua