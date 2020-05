Enna: il servizio di “Solidarietà Alimentare” si concluderà a fine mese

Il servizio di “Solidarietà alimentare”, ovvero di consegna pacchi di generi alimentari ed altri beni di prima necessità, per fare fronte alle difficoltà di approvvigionamento a causa dell’emergenza coronavirus in atto, avrà termine il prossimo 31 maggio.

Da domani partiranno nuove forme di sostegno che saranno comunicate alla cittadinanza.

Pertanto dal 9 maggio non saranno più ammesse nuove richieste di accesso al servizio di consegna pacchi di generi alimentari ed altri beni di prima necessità. Il servizio continuerà fino al 31 maggio per i nuclei familiari che già hanno avuto accesso all’intervento, e che continueranno a ricevere telefonicamente la convocazione per il ritiro dei pacchi sino al 31 maggio.