Enna: Card Alimentare, domani la pubblicazione del bando

E’ da poco terminata la diretta Facebook del sindaco di Enna Maurizio Dipietro che ha informato i cittadini sul fatto che da domani, sabato 9 Maggio, sul sito del Comune sarà disponibile il bando per la richiesta della card alimentare.

Dalle informazioni fornite dal primo cittadino, ci saranno sette giorni di tempo per far pervenire le richieste ma sui criteri non ha fornito alcuna informazione.

Il Sindaco ha anche informato che, parallelamente, verrà pubblicato un altro bando per le attività commerciali che vorranno convenzionarsi (alimentari, farmacie, macellerie ecc…) per consentire agli utenti che percepiranno i soldi di poterli spendere nelle loro attività.

Il Sindaco ha anche comunicato che la Villa Torre di Federico è aperta al pubblico e che l’amministrazione si sta organizzando per l’apertura anche dell’autodromo.

Manuela Acqua