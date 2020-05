Villarosa: si dimette l’assessore Lucio Notarrigo

Si è dimesso per motivi personali l’assessore Lucio Notarrigo a Villarosa. Le sue deleghe erano affari generali e istituzionali, rapporti con le università, agricoltura, verde pubblico, cultura e servizi cimiteriali.

“Mi è doveroso ringraziarlo personalmente per il lavoro svolto, per le energie spese e per la professionalità messa in campo – ha scritto il sindaco Giuseppe Fasciana -. Continuerà ad essere un punto di riferimento per me e per tutto il gruppo, continuando a collaborare per il bene comune”.