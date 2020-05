Enna: donate creme per viso e mani agli operatori sanitari

Creme rigeneranti per viso e mani donate agli operatori sanitari impegnati nell’emergerza COVID.

Il team Yves Rocher Irvicella, tramite la referente Rosamaria Merlo, ha consegnato i prodotti alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Umberto I di Enna sottolineando con un messaggio, firmato da tutti i componenti il team di lavoro, la gratitudine a chi si spende per tutelare la salute dei pazienti.

“A tutti i medici e al personale sanitario dei reparti COVID dell’Umberto I di Enna – scrive il team Yves Rocher Irvicella – va il nostro più grande augurio. Che siate benedetti per il lavoro nobile che fate, pieno di sforzo e sacrificio ma con risultati meravigliosi. Ai nostri nobili eroi e guerrieri, – continua il messaggio – un piccolo pensiero per le vostre mani e i vostri visi provati da guanti e mascherine. Vi siamo vicini”.