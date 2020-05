Enna: Pronto Soccorso, altri due operatori sanitari positivi al Covid-19

Proseguono i tamponi effettuati dall’Asp alla popolazione e al personale sanitario. Quelli risultati negativi sono attualmente 798, tra i positivi, ancora una volta purtroppo, due operatori sanitari in servizio al Pronto Soccorso dell’Umberto I di Enna.

Risultati positivi al virus, infatti, un medico, assunto proprio per rimpolpare il personale del nosocomio ennese occupato a combattere l’epidemia, e un infermiere del reparto. Entrambi, in buone condizioni, si sono posti in quarantena nelle proprie abitazioni.

Dall’inizio dell’epidemia in provincia di Enna vi sono stati 421 casi, oggi secondo la regione, scesi a 292. Troina, con la sua Oasi, ha fatto lievitare il dato. L’ultimo paziente in Rianimazione, finalmente estubato, proveniva infatti proprio dall’Istituto Maria Santissima di Troina. I guariti ufficiali, rifacendoci alla regione, sono 100 ma sono molti di più stando ai loro quadri clinici che devono essere confermati dai tamponi.

L’Umberto I, con soli 19 pazienti Covid, si prepara a tornare un ospedale misto. L’ Azienda sanitaria sta lavorando proprio al cronoprogramma da attuare per il graduale reinserimento dei reparti e delle rispettive attività.

Angela Montalto