Enna: Panoramica, presentato al Genio Civile il progetto esecutivo

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha ufficialmente concluso stamane l’ultimo atto di propria competenza, prima della consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria, la S.C.S Costruzioni edili Srl, per la realizzazione del progetto integrato di ammodernamento della Sp 28, la cosiddetta Panoramica.

Una notizia attesa che chiude il lungo e farraginoso iter burocratico che ha caratterizzato questa importante opera.

L’ufficio tecnico dell’Ente ha trasmesso, infatti, al Genio Civile di Enna l’elaborato esecutivo e la richiesta di convocazione della conferenza dei servizi, che dovrà esaminare il progetto ed approvarlo. Convocazione che, da quanto rassicurato dai dirigenti del Genio Civile, dovrebbe avvenire nel più breve tempo possibile.

Il progetto riguarda la ricostruzione del tratto crollato nel 2009 e nel 2015 e il consolidamento e miglioramento sismico dei viadotti esistenti.

La ditta, che si è aggiudicata i lavori per l’importo contrattuale di circa 4 milioni e 300 mila euro comprensivo degli oneri per la sicurezza e le spese di progettazione, dovrà realizzare l’opera entro 320 giorni dalla consegna.

“Avviare cantieri di lavoro in questo particolare momento assume un significato ed una importanza particolare per il territorio – commenta il commissario straordinario Girolamo Di Fazio – che soffre della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. Per il capoluogo significa anche dotarsi di una via di accesso strategica che migliorerà il traffico veicolare”.