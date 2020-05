Enna: Prefettura, disposizioni per il ricevimento dell’utenza

La Prefettura di Enna procederà ad una graduale ripresa dell’attività amministrativa, pur rimanendo il lavoro agile modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni lavorative dei dipendenti.

Pertanto, per il periodo dal 4 al 17 maggio e salve diverse ulteriori indicazioni, il ricevimento dell’utenza verrà assicurato unicamente per i servizi che prevedono la consegna di titoli autorizzativi ovvero per altre prestazioni che rivestano carattere di urgenza e di indifferibilità, esclusivamente presso lo sportello posto al 2° piano, previa prenotazione ovvero richiesta di appuntamento a mezzo mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

Ufficio Polizia Amministrativa: gabsicurezza.pref_enna@interno.it

Ufficio Depenalizzazione e rilascio patenti: depenalizzazione.pref_enna@interno.it

Ufficio Rilascio Apostille: immigrazione.pref_enna@interno.it

Ufficio Economico Finanziario: ammincontabile.pref_enna@interno.it

Si precisa che sarà necessario portare con sé una copia che attesti la fissazione dell’appuntamento al fine dell’identificazione al Corpo di Guardia.