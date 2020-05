Enna: guariti dal Covid-19 medico e infermieri del Pronto soccorso

A marzo davamo la notizia che, tra i sanitari contagiati, erano risultati positivi al virus tre operatori che in maniera particolare si erano esposti per motivi di servizio, lavorando al Pronto soccorso dell’Umberto I, il covid hospital della provincia di Enna. Oggi siamo contenti di comunicare che il dottore Antonio Virzi e gli infermieri Massimo D’Angelo e Marco Veronica stanno bene e sono negativi al Covid-19. Lo facciamo attraverso le poche ma efficaci parole dagli stessi inviateci: “Nei primi giorni di marzo, venne riportato sulle maggiori testate giornalistiche la notizia che due infermieri ed un medico del pronto soccorso di Enna erano rimasti contagiati e posti immediatamente in quarantena (con tutte le conseguenze del caso: materiali e psicologiche) – sottolineano – Oggi con molta felicità vi portiamo a conoscenza della nostra totale guarigione”.