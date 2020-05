Enna. Giornata Internazionale dell’Ostetrica: le iniziative in programma

Domani, martedì 5 Maggio, come ogni anno, si celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, appuntamento che pone al centro dell’attenzione il valore sociale e sanitario dell’ostetrica, nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale.

Lo slogan indicato da ICM (International Confederation of Midwives) per il 2020 è “Midwives with women: celebrate, demonstrate, mobilize, unite – our time is NOW!”.

“Ostetriche con le donne ora più che mai è il motto di tutto il direttivo ostetrico di Enna che promuove la figura dell’ostetrica come professionista dedicata alla tutela della salute della donna nelle diverse età, ai neonati, ai loro partners e alle loro famiglie” ha sostenuto la presidente dell’ordine degli ostetrici di Enna, la dott.ssa Oriana Ristagno.

In occasione della giornata, l’ordine provinciale sosterrà alcune importati iniziative. Tra queste il patrocinio all’iniziativa “UN SACCO D’AMORE” dell’associazione DonneInsieme “Sandra Crescimanno” della presidente Maria Grasso. L’ iniziativa prevede la realizzazione di sacchetti nascita con dentro: pigiamini, calzini, tutine, pannolini, nonché tutto l’occorrente per la nascita e per le prime ore di vita dei neonati nati da mamme in difficoltà economiche e sociali.

“UN SACCO D’AMORE – fa sapere la dott.ssa Oristano – è un’iniziativa solidale per unire ed aiutare le mamme in difficoltà”.

Inoltre, in collaborazione con tutte le ostetriche del territorio dell’ASP di Enna, si è provveduto ad organizzare un incontro in videoconferenza con tutte le donne che seguono gli incontri di preparazione alla nascita per festeggiare la “loro Ostetrica”.

«Chiediamo alle donne, alle loro famiglie e alle persone che sostengono la presenza delle ostetriche, – conclude la dott.ssa Oristano – di essere attive e di sostenerci attraverso la campagna social promossa dalla Confederazione Internazionale delle Ostetriche, postando foto, sul proprio profilo, il 5 maggio, che le/li ritraggano, anche con i loro bimbi, se lo desiderano, con gli hashtag #ostetricheperledonneorapiuchemai #IDM2020. A tali hashtag è possibile aggiungerne altri due: #perfarsentirelatuavoce #ioringraziolamiaostetrica (tag con il nome dell’ostetrica)”.