Enna. M5S: “Attivarsi subito per favorire la ripresa del commercio”

L’invito alla tempestività all’amministrazione comunale arriva dai due consiglieri del Movimento 5 Stelle Enna, Cinzia Amato e Davide Solfato, che sottolineano la necessità di adottare al più presto tutte le misure a favore della ripresa del commercio.

“In particolare – precisa Cinzia Amato – alla luce delle norme regionali approvate con la legge di stabilità 2020, che prevedono un aumento del 50% degli spazi esterni per la ristorazione e l’esenzione della Tosap, chiediamo che tutti gli uffici si attivino immediatamente per recepire ed attuare tali misure, in modo tale che bar e ristoranti, quando potranno riaprire, avranno più spazio a disposizione per accogliere i clienti garantendo il distanziamento necessario”.

“In questo modo – prosegue Solfato – si potrebbe anche compensare la riduzione delle superfici utilizzabili all’interno dei locali, il tutto con pratiche più veloci. La riapertura in sicurezza di queste attività sarà anche un modo per tornare gradualmente a vivere la città dove sarebbe anche opportuno pensare alla pedonalizzazione del centro nelle ore serali”.

“Siamo convinti – concludono i due consiglieri – che se per la prima volta si riuscisse ad essere tempestivi, si riuscirebbe a dare un sostegno concreto alla riprese di tali attività aiutate sicuramente dalla bella stagione”.