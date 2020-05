Enna. Ingresso al cimitero: le norme da seguire

L’apertura ai visitatori del Cimitero Comunale di Enna avverrà nel rispetto delle seguenti norme comportamentali:

– i visitatori dovranno essere muniti di idonea mascherina protettiva e, preferibilmente, di guanti;

– dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 1 metro in qualunque caso di interazione sociale;

– l’accesso all’area cimiteriale potrà avvenire in maniera contingentata, a turni, per una capienza massima contemporanea, all’interno dell’area cimiteriale, di 60 persone;

– è consentito l’ingresso di n.2 persone per volta manifestanti al personale comunale preposto la volontà di visitare il medesimo luogo di sepoltura, ciò al fine di evitare assembramenti nelle adiacenze dello stesso e creare le condizioni necessarie al mantenimento della dovuta distanza interpersonale;

– la durata massima della visita consentita è stabilita in 30 minuti, al fine di consentire un adeguato ricambio degli ingressi ed evitare lo stazionamento dell’utenza all’esterno dell’area cimiteriale;

– resta fermo l’obbligo ai visitatori di rispettare quanto previsto dall’art. 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 17.12.2007 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’ingresso delle autovetture;

– al fine di consentire il coordinamento da parte del personale comunale dei visitatori, l’accesso all’area cimiteriale è consentito dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

– resta fermo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dall’art. 62 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 17.12.2007 e ss.mm.ii;

– le cerimonie funebri sono consentite esclusivamente alla presenza dei congiunti (come definiti da FAQ), nel numero massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto e con l’obbligo di indossare mascherine protettive e di rispettare le misure di distanziamento.