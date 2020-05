La Messa della domenica in diretta streaming su Facebook e in differita su Azzurra TV

Anche domani, domenica 3 Maggio, la nostra pagina Facebook “Enna TV – EnnaLive.it” e il nostro sito trasmetteranno in streaming la Santa Messa a partire dalle ore 11. A celebrarla il Vicario Foraneo della città di Enna don Giuseppe Fausciana.

Nel pomeriggio alle ore 18 la registrazione andrà in onda in differita su Azzurra TV (canale 194 del digitale terrestre).