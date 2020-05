Enna. Il M5S contesta la distribuzione delle mascherine nei seggi: “Tanto valeva andare a votare”

“Lungi dal volere polemizzare sulle misure necessarie a fronteggiare la pandemia che ha colpito anche il nostro paese, non possiamo, tuttavia, non biasimare la scelta del sindaco di Enna di distribuire le mascherine presso i seggi elettorali”.

Così i due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Cinzia Amato e Davide Solfato.

“Questa scelta – precisano i due portavoce del M5S – ci sembra illogica anzitutto per il rischio di assembramento, che poi è proprio il motivo per cui le elezioni previste per il 24 maggio sono state rinviate. Tant’è vero che già dal primo giorno si sono verificate lunghe code dinanzi ai plessi scolastici. Per non parlare poi del maggiore impiego di personale che questa modalità di distribuzione comporta oltre alla necessaria sanificazione dei locali prima e dopo”.

“La scelta del sindaco di Enna rimane unica – proseguono – in tutti i comuni d’Italia, infatti, sono state diverse le modalità di distribuzione delle mascherine, come la consegna a domicilio o la distribuzione davanti i supermercati, ma di certo nessuno ha portato la gente ai seggi elettorali. Tanto valeva andare a votare!”.