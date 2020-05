Enna: emergenza sanitaria, si insediano le commissioni nominate dalla Regione

Negli scorsi giorni – come ufficializza il deputato Cinque Stelle Andrea Giarrizzo – si sono insediati nell’ennese “gruppo di lavoro” e “commissione d’inchiesta”, nominati dall’Assessore regionale della Salute Ruggero Razza per gestire l’emergenza sanitaria in provincia di Enna.

Gli esperti, precisa Giarrizzo, si occuperanno, rispettivamente, di prospettare alla dirigenza dell’Asp di Enna adeguate soluzioni (cliniche, gestionali e organizzative) di supporto e di affiancamento e per verificare i fatti sin qui verificatisi nel territorio. La Commissione d’Inchiesta, giovedì scorso, ha visitato i Presidi Ospedalieri di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia; mentre, lunedì scorso, il gruppo di lavoro e la commissione sono stati a Enna, presso l’ospedale Umberto I, per visionare i percorsi Covid e acquisire gli atti di programmazione per la gestione della epidemia, elaborati dalla direzione strategica.

“Mi auguro adesso – dichiara il deputato – che, qualora dovessero essere riscontrati e accertati nodi critici nella gestione dell’emergenza, vengano risolti con urgenza. Nell’augurare loro buon lavoro, rinnovo la mia massima collaborazione, a tutela e a salvaguardia della salute dei cittadini, in assoluto il bene più prezioso”.