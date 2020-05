Troina: mascherine gratuite per gli operatori commerciali e i loro dipendenti

Mascherine chirurgiche gratuite, da distribuire ai titolari delle attività ed ai loro dipendenti, saranno messe a disposizione dall’amministrazione comunale per tutti gli operatori commerciali del territorio cittadino. Coloro che fossero interessati, dovranno inviare un’email di richiesta a coc@comune.troina.en.it , oppure contattare direttamente la sala operativa della Protezione Civile Comunale allo 0935/650259. Inoltre, dopo la sanificazione dei giorni scorsi delle aree esterne delle attività rimaste aperte sin dall’inizio dell’emergenza, domenica 3 maggio, con l’ausilio del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, verrà effettuata un’ulteriore sanificazione straordinaria di tutte le aree esterne antistanti le attività commerciali per le quali, per legge, è consentita l’apertura. Per segnalazioni specifiche, si può contattare la sala operativa della Protezione Civile Comunale.