Ordinanza Musumeci: via alla riapertura delle strutture socio-assistenziali per disabili

All’art. 4 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, si dà il via alla apertura delle strutture socio assistenziali per disabili nel rispetto dei protocolli di sicurezza come testualmente recita il dispositivo:

“Art. 4 (disposizioni in favore delle persone con disabilità) È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell’articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati. In recepimento integrale delle disposizioni di cui all’art. 8 del DPMC citato, l’Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell’epidemia.”

Probabilmente non si farà in tempo a riaprire il 4 maggio perché oltre alla sanificazione dei locali occorrerà fare i tamponi al personale e agli assistiti.