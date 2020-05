Gela: tre sacchetti di marijuana nascosti negli slip. Ventenne denunciato

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Gela un ventenne, cittadino di nazionalità nigeriana, in possesso di regolare permesso di soggiorno, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Stazione in ausilio a una pattuglia della Polizia municipale che aveva sanzionato tre cittadini nigeriani per violazione alle norme di contenimento sul Covid-19. All’esito dei controlli eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato, è emerso che due stranieri erano privi di permesso di soggiorno e per ciò sono stati condotti presso l’ufficio immigrazione. Al ventenne regolare, invece, sottoposto a perquisizione personale, sono stati trovati tre sacchetti di marijuana nascosta negli slip. Lo stupefacente, il cui peso complessivo è risultato di 64,22 grammi, è stato sequestrato.