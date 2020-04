Troina: all’Oasi sale ancora il numero dei guariti

Sale a 33 il numero dei guariti da Covid-19 all’Irccs Oasi Maria SS. di Troina di cui 18 pazienti e 15 operatori.

Lo rende noto la direzione sanitaria dell’istituto che nel pomeriggio di oggi ha ricevuto ulteriori risultati di tamponi.

Si tratta del secondo tampone consecutivo effettuato su alcuni pazienti e operatori della struttura a seguito della prima negativizzazione.

Il numero dei pazienti positivi scende complessivamente a 35, mentre quello degli operatori a 30.

Un risultato assolutamente incoraggiante che premia gli sforzi di medici, infermieri, operatori sanitari e curanti in generale dell’Istituto e che delinea un quadro epidemiologico tendenzialmente in via di risoluzione.