Rilanciare il turismo nel’isola: da #AdessoRestoaCasa a #SiciliaP’Arte

A pochi giorni dalla cessazione, almeno parziale, del lockdown, si cerca di ripartire e per il settore del turismo, tra i più colpiti dalla crisi covid -19, l’attenzione è rivolta all’imminente arrivo dell’estate e alla possibilità di arginare le spaventose perdite economiche registrate finora. Sicuramente sarà il turismo interno a fare da traino all’intero comparto, occasione dunque per conoscere e riscoprire la nostra penisola.

Tra le mete turistiche più ricercate c’è la Sicilia, l’isola che in questi giorni è diventata ancora più ambita grazie a “Taste& Win #Adessorestoacasa. Dopo…andrò in Sicilia”, l’originale iniziativa voluta dalla Pro Loco di Caltanissetta e dalla Uno@Uno con l’obiettivo di promuovere il territorio siciliano regalando soggiorni premio nell’isola.

La riuscita dell’iniziativa nasce da una formula semplice e coinvolgente, nata dalla sinergia tra i promotori dell’evento, appunto la Pro Loco nissena e la Uno@Uno, a cui si sono via via uniti numerosi comuni siciliani, il Distretto Valle dei Templi, Italia Nostra, Toarmina Immagine, e diverse strutture turistiche tra alberghi, b&b, alberghi diffusi, agriturismi e ristoranti. Da quest’unione è nata una rete di valorizzazione e promozione del territorio che è riuscita a calamitare l’attenzione dei media e fatto registrare in pochi giorni migliaia di partecipanti.

Il sorteggio è previsto per il prossimo 8 agosto e i vincitori potranno prenotare la vacanza nell’isola fino a tutto il 2021. Per loro la possibilità di conoscere la bellezza dell’entroterra siciliano o di immergersi nell’atmosfera incantata dei borghi di Montalbano Elicona (eletto nel 2015 borgo più bello d’Italia), Gallodoro, Castiglione di Sicilia, Caccamo e Mussomeli ed ancora la possibilità di godere dei paesaggi mozzafiato della Valle dei Templi e dell’Etna, di lasciarsi incantare dalla magia di Palermo, Taormina e Siracusa, di passeggiare per le vie di Noto scrigno del barocco o di tuffarsi nel mare delle Egadi.

Al tutto si aggiungeranno attività culturali, enogastronomiche, visite guidate, immersioni nella natura, scoperta di tradizioni e momenti di vita quotidiana capaci di trasformare la vacanza in un’esperienza unica e far sì che i turisti di oggi diventino dei veri e propri ambasciatori della bellezza e dell’ospitalità siciliana.

Grazie alla collaborazione con Sicily By Car, azienda leader nell’autonoleggio, c’è anche la possibilità dei noleggi gratuiti messi a disposizione si potrà viaggiare in totale sicurezza durante la vacanza in Sicilia con i soggiorni e i servizi messi a disposizione gratuitamente da da Aditus, Non Solo Charter – Crociere & Diving Safari in Caicco nel Mediterraneo, Il Mare di Ortigia Residence, Hotel Antichi Ricordi, Hotel Residence La Palma, Hotel Plaza, Villa Fiocchi, Albergo Diffuso Borgo Santa Caterina, Albergo Diffuso Borgo Gallodoro, MUSMELIA ROOMS, Cocciu D’Amuri, B&B Pian del Lago, B&B S.Elia, B&B Villa Sakiko, Hotel Ventura, B&B, Piazza Garibaldi, Comune di Montalbano Elicona, Distretto Turistico della Valle dei Templi, Taormina Immagine, Il Cubo e la Casita, Home Holiday Sicily, Villa Volli, Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – Luxury Wine Resort.

Sulla scia del successo registrato da “ #Adesso resto a casa, poi andrò in Sicilia”, i promotori dell’iniziativa lanceranno tra pochi giorni un nuovo evento dal titolo “#SiciliaP’Arte, un’idea nata per far conoscere la storia e l’arte dei trecentonovanta comuni siciliani mettendo in palio anche in questo caso servizi o soggiorni gratuiti.

L’obiettivo ancora una volta è di valorizzare e promuovere il turismo isolano a partire proprio dalla storia e dall’arte millenaria che ogni singolo comune del nostro territorio può vantare e raccontare.

L’elenco dei premi in palio e il regolamento sono disponibili ai seguenti link i premi e regolamento #AdessoRestoaCasa, pagina Facebook.