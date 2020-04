Piazza Armerina: nominata la nuova giunta

A due anni dall’insediamento e dopo l’azzeramento della giunta dei giorni scorsi, sono stati nominati qualche minuto fa dal sindaco Nino Cammarata i nuovi assessori a Piazza Armerina.

Entra in giunta Epifanio Di Salvo dell’Udc, a lui la delega ai lavori pubblici, governo del territorio, tributi, sport e servizi cimiteriali.

Riconferma per il vice sindaco Flavia Vagone (sanità, bilancio, personale e politiche giovanili), gli altri assessori sono Alessio Cugini (polizia locale, trasporti e viabilità urbanistica, randagismo, affari legali, pubblica istruzione e rapporti con il consiglio comunale), Salvatore Cancarè (politiche sociali, patrimonio, ambiente e protezione civile) ed Ettore Messina (turismo, spettacolo, beni culturali, verde pubblico e commercio).

“Inizia una seconda fase per l’amministrazione, – ha dichiarato il sindaco – questo un atto fisiologico, dovuto, alla luce degli importanti avvenimenti delle ultime settimane legato all’approvazione di un atto importante per la città”.