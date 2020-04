Nicosia: donato emogasanalizzatore all’Ospedale Basilotta

Con una sobria cerimonia la Direzione Strategica dell’ASP di Enna ha stamane preso in carico alcune attrezzature donate per il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Basilotta di Nicosia recentemente aperto.

Il Direttore Generale dell’ASP Francesco Iudica ha sottolineato come “l’Ospedale di Nicosia abbia innanzi a sé una prospettiva di forte crescita per il riconoscimento di punto della rete dell’emergenza cardiologica che, sommata alla neonata Rianimazione e al progetto di una elipista, consente di immaginare il Basilotta come l’Ospedale delle Madonie”.

Il dott. Iudica ha annunciato, inoltre, come prossima la riapertura della U.O. di Chirurgia, la cui attività è stata temporaneamente sospesa, come a Enna, a Leonforte e in tutti gli ospedali siciliani per far fronte alla preminente emergenza pandemica.

Ha, quindi, consegnato alla struttura un emogasanalizzatore che accresce la dotazione tecnologica della Rianimazione nicosiana e ne fa una struttura di garanzia della salute dei cittadini del comprensorio e accresce la capacità di intervento della Chirurgia.