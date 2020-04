Enna: scende a 24 il numero dei ricoveri all’Umberto I, chiuso il reparto Covid3

Scende ancora il numero dei ricoverati all’Umberto I di Enna, i pazienti Covid nella struttura ospedaliera sono complessivamente 24 di cui solo 1 in Rianimazione. Ieri erano 29. Continua, quindi, a crescere il numero di guariti (che si distinguono in ufficiali e clinicamente guariti).

Ieri a Enna è stato ufficialmente chiuso il reparto denominato Covid3 e negli scorsi giorni si è svuotato anche il reparto allestito al Ferro Capra Branciforte di Leonforte, destinato ai pazienti in fase di guarigione, rimane comunque attiva l’unità.

La “fase 2” è alle porte ma non sappiamo cosa ci riserva, mentre il nosocomio ennese dovrebbe presto tornare “misto”, ricominciando a occuparsi di tutte le patologie.

A Enna, come nel resto dei Pronto soccorsi siciliani, nei mesi dell’emergenza – il primo caso di Coronavirus si presentava in struttura l’8 marzo – si è registrato un calo del 70 per cento di richieste di altri utenti. Se prima si abusava, infatti, del reparto deputato alle emergenze, nelle ultime settimane, in piena epidemia, si è corso il rischio di perdere la vita, per un infarto, pur di evitare il contagio.

Angela Montalto