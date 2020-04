Palermo: Ars, lo stanziamento per l’Oasi di Troina sale da quattro a cinque milioni

Nel corso della votazione della finanziaria regionale è stato approvato a voto palese nominale un emendamento proposto dal PD che destina un milione di euro in più per la prosecuzione dell’attività socio-assistenziale dell’IRCS Oasi di Troina.

“In un momento così difficile – dice il capogruppo Giuseppe Lupo – è giusto che il Parlamento siciliano dimostri concreta solidarietà e vicinanza agli ospiti ed al personale dell’Oasi di Troina, una struttura impegnata in prima linea nell’emergenza sanitaria Covid19. È stato un voto libero di un emendamento da noi proposto che va oltre gli schieramenti politici, e di questo ringrazio tutti i colleghi che hanno votato a favore”.

Anche il PD ennese ringrazia tutte le forze politiche che hanno votato a favore per questo gesto di attenzione nei confronti di una struttura di eccellenza del territorio ennese che sta vivendo il dramma di questa emergenza sanitaria.