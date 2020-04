Enna: avviati lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp4

Buone notizie per la viabilità provinciale. Nonostante l’emergenza da Covid 19 non si fermano i cantieri, soprattutto quelli sulla rete stradale.

Il servizio viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, ha, infatti, consegnato i lavori alla ditta aggiudicataria per la manutenzione straordinaria del tratto della Sp 4, e precisamente al chilometro 7, per un importo di 40 mila euro.

Un intervento necessario per rendere sicuro il tratto interessato da un cedimento strutturale. I lavori di manutenzione riguardano la realizzazione di una gabbionata che consentirà di ripristinare il fondo stradale. A predisporre il progetto il tecnico del settore Viabilità, l’ingegnere Catania, grazie all’utilizzo di fondi del bilancio dell’Ente. I lavori in considerazione dell’emergenza Covid 19 si stanno svolgendo in cantiere nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Finalmente dopo parecchi tanti anni – commenta il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio – si sta intervenendo alla sistemazione definitiva di questo segmento della Sp 4, arteria provinciale di grande importanza in quanto collega i maggiori centri turistici della provincia, Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera, allo svincolo autostradale. Rendere sicura la rete viaria provinciale è uno dei compiti istituzionali dell’Ente, che purtroppo in questi ultimi anni ha dovuto fare i conti con bilanci sempre più risicati”.

La manutenzione stradale ha subito solo in parte una battuta di arresto delle attività a causa dell’emergenza sanitaria in quanto molte ditte hanno avuto difficoltà a reperire il materiale necessario.