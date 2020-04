Enna: Ance dona ventilatore polmonare all’Umberto I

Sabrina Burgarello ha consegnato stamattina un apparecchio di ventilazione polmonare assistita donato dal sistema Ance Sicilia all’Ospedale Umberto I di Enna.

“Il nostro gesto – scrive la Bulgarello – è una piccola solidarietà, ma soprattutto un ringraziamento agli operatori sanitari che stanno facendo tanto per assistere chi è colpito dalla pandemia. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Montalbano, al dr. Tardillo e al dr. Iraci che si stanno prodigando in un lavoro immane di assistenza di tutti i malati in terapia. Un ringraziamento anche alla Ontario Gruop di Catania che, con enormi difficoltà, è riuscita a garantire la consegna”.