Enna. Pd: “Dalla Regione bonus da 1.000 euro agli operatori sanitari”

“Finalmente anche la Regione Siciliana dimostra, con un segno tangibile, la sua riconoscenza al personale sanitario impegnato nell’emergenza da Covid-19”.

Ad affermarlo il segretario provinciale del Partito Democratico Vittorio Di Gangi dopo che nei giorni scorsi, in commissione bilancio all’ARS, è stata approvata la riscrittura dell’articolo 2 della legge di stabilità, a firma degli Assessori Razza e Armao, che contiene la proposta avanzata lo scorso 11 aprile dall’onorevole Nello Dipasquale.

“La proposta – scrive Di Gangi – si prefiggeva di riconoscere un premio economico ai lavoratori del mondo della sanità nella misura massima di € 1.000 ciascuno, per far sentire vicinanza e gratitudine a questi operatori impegnati nella lotta contro il Covid-19. Il Governo regionale ha fatto propria la proposta, riscrivendo l’art. 2 della legge di stabilità. Per oggi è atteso il voto in aula”.