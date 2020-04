Enna: donate tute protettive al personale sanitario

Il Comitato Pro Enna, dopo aver provveduto all’acquisto di biancheria intima per i ricoverati Covid-19, visiere para schizzi e mascherine per il personale sanitario impegnato in prima linea nel contrastare l’espandersi della pandemia, ha donato anche tute protettive contro il rischio microbiologico che sono state consegnate ai seguenti reparti: Covid-19, Radiologia, Pronto Soccorso, Postazioni del 118, Ginecologia, Medicina Legale e Guardia Medica.

Il comitato rinnova il ringraziamento alle tante associazioni, aziende e cittadini che stanno contribuendo generosamente in questa gara di solidarietà.