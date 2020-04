Valguarnera: attivato servizio di telesoccorso

Il Comune di Valguarnera comunica di aver attivato il servizio di telesoccorso destinato alle seguenti categorie di cittadini: ultra sessantacinquenni autosufficienti, che vivono soli o in coppia unicamente con altro ultra sessantacinquenne; ultra sessantacinquenni non autosufficienti e/o disabili; adulti, non ultra sessantacinquenni, portatori di patologie conclamate ad alto rischio sanitario (cardiopatici, asmatici, diabetici, dializzati, disabilità motoria e/o sensoriale, inabilità permanente, ecc…) che vivono soli o, in caso di coniuge o familiare convivente, che restano soli, per inderogabili esigenze, almeno quattro ore nell’arco della giornata.

Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato l’avviso pubblico contenente requisiti e modalità per richiedere il servizio. L’istanza deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 7 maggio 2020 anche via mail (protocollo@comune.valguarnera.en.it o comunevalguarnera@pec.it) unitamente alla documentazione prevista.