Fase 2: andrà davvero tutto bene?

Facebook è ormai da tempo, per molti, vita reale (o quasi) ed oggi, ai tempi della quarantena, lo è ancora di più. Succede allora che certi discorsi che, magari, fino a due mesi fa avremmo fatto davanti un bel cappuccino al bar, oggi ci ritroviamo ad affrontarli sulla bacheca di un amico. E si sa, sulle bacheche o sulle pagine Facebook si apre un mondo.

Da ieri sera, dopo che Conte ci ha raccontato che il 4 maggio si va alla Fase 2 (che, in realtà puzza tanto di una Fase 1.1 taroccata) si è aperto un mondo: a schierarsi le due fazioni i pro ed i contro Conte.

Quello che mi preme dire oggi e, tengo a precisarlo, io non sono né scienziata, né virologa, né medico, né economista, né esperta di qualcosa, né catastrofista, né buonista ecc…, è che dopo Facebook, dopo gli esperti di qualsiasi cosa, dopo il Governo che decide, dopo chi in questo momento ha un unico pensiero ovvero, il barattolo di Nutella nello stipetto della cucina, dopo tutto questo e tanto altro, c’è la vita reale, ci sono le persone, le loro vite ed i loro problemi.

Ecco, concentriamoci un attimo sulle persone, quelle che stanno “in mezzo” tra i fan e i detrattori di Conte, concentriamoci sui loro problemi.

Mi viene in mente la ragazza madre in cassa integrazione (che non ha ancora ricevuto un soldo) disperata perché non può pagare l’affitto, la promessa sposa che si sente dire “questo matrimonio non s’ha da fare”, il fotografo che non le scatterà le foto, il ristoratore che non preparerà il banchetto, le bomboniere sul groppone, gli inviti già stampati, i viaggi annullati.

Mi viene in mente il venditore ambulante che non può vendere, mi viene in mente il vecchietto in casa di riposo solo soletto, la donna delle pulizie che lavorava a nero e che adesso non lo può fare, gli alunni che non possono andare a scuola, insegnanti un po’ grandicelli che si barcamenano nei meandri della tecnologia, la ragazza di 15 anni che si stava per fidanzare e non vede il suo amore da due mesi.

Mi vengono in mente quelle imprese che, purtroppo, non potranno riaprire perché ormai è troppo tardi, gli artisti che sono stati completamente abbandonati e, soprattutto, mi vengono in mente tutti quelli che non ce l’hanno fatta, le vittime del coronavirus, per loro davvero è finito tutto. Sipario. Chiuso. Penso ai loro parenti che, all’improvviso, li hanno visti sparire e non hanno potuto nemmeno fare loro una veglia, piangerli al funerale.

Penso a questo e a tante altre cose.

E, soprattutto, penso che il Governo deve darsi una mossa, prevedere misure che aiutino davvero, guardare in prospettiva.

Io la soluzione non ce l’ho, ma non è compito mia averla. Ma chi ha la responsabilità di 60 milioni di italiani è ora che prenda il coraggio a due mani e agisca, smettendola di nascondersi dietro il fatto che la salute viene prima di tutto perché, pur essendo vero, non è con la salute che si pagano le bollette. Ci vogliono misure che puntino ad aiutare le imprese, liquidità, soldi “reali” da far girare. Io non sono pro o contro Conte, io sono per l’Italia che tiene duro.

Ci vuole una visione del futuro ed io, ieri sera, guardando Conte, non l’ho vista.

Manuela Acqua