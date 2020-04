Enna: disabili, autorizzato l’utilizzo di alcuni spazi pubblici

Il Comune di Enna ha autorizzato l’utilizzo di alcuni spazi pubblici ai soggetti (e ai loro accompagnatori) affetti da particolari patologie, fisiche o psichiche, o da disabilità cognitiva, intellettiva e/o relazionale che necessitano, per motivi legati al loro trattamento medico-sanitario, di svolgere attività all’aperto.

Queste le modalità:

1) Possono essere utilizzati la villa comunale Torre di Federico, il Campo di atletica “Pregadio” e la zona paddock della pista dell’autodromo di Pergusa – previo accordo con il Presidente dell’Ente Autodromo – che saranno fruiti, nel rispetto della limitazione relativa alla “prossimità della propria abitazione” intesa in senso funzionale, dai cittadini residenti o domiciliati, rispettivamente, nella parte alta della Città (villa comunale Torre di Federico), nella parte bassa (Campo di atletica “Pregadio”) e nella frazione di Pergusa (zona paddock della pista dell’autodromo), salvo documentate eccezioni che dovranno essere previamente autorizzate;

2) Resta fermo l’obbligo in capo ai destinatari della presente ordinanza di rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il loro assoggettamento alle sanzioni di legge;

3) L’accesso agli spazi pubblici suddetti potrà avvenire in maniera contingentata, a turni della durata di 45 minuti per un massimo di 6 persone alla volta (tre utenti e tre accompagnatori), dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 18,30. A tale scopo sarà necessario effettuare una prenotazione il giorno precedente l’accesso, contattando il numero telefonico 093540548 o l’indirizzo di posta elettronica: orasalute@comune.enna.it. L’accompagnatore dovrà produrre, all’atto della prenotazione e/o delle successive verifiche, documentazione medica attestante lo stato di salute del soggetto accompagnato;

4) La Polizia comunale e le altre Forze per legge tenutevi provvederanno a fare rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui mancata osservanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.