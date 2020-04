Caltanissetta: L’unitalsi dona trenta tute protettive alla Croce Rossa Italiana.

Anche l’unitalsi Sezione di Caltanissetta vicina alla Croce Rossa Italiana con una importantissima donazione. In questo periodo la Croce Rossa di Caltanissetta è impegnata sul territorio di competenza al supporto sanitario all’Azienda Sanitaria Provinciale per le attività di unità speciale di continuità assistenziale e per lo spostamento dei medici per le attività di effettuazione tamponi a domicilio, oltre alle attività di soccorso sanitario con ambulanza e le attività di consegna beni di prima necessità e farmaci alle famiglie in quarantena obbligatoria ed ai soggetti risultati positivi al COVID 19 ma in condizioni di salute tali da poter attendere il decorso della malattia nel proprio domicilio. Per tali attività sono indispensabili l’utilizzo di importanti presidi quali tute protettive. La presidente dell’unitalsi – Sezione di Caltanissetta, Antonella Gambino, ha donato ben trenta tute alla Croce Rossa di Caltanissetta. Il Consiglio Direttivo della Croce Rossa nissena, presieduto da Nicolò Piave, ringrazia sentitamente l’unitalsi per l’importante gesto di solidarietà che ci permette di essere sempre pronti alle esigenze del territorio a favore dei soggetti che in questo particolare momento storico si trovano in situazione di disagio. La CRI cerca di essere presente con i suoi volontari nelle molteplici attività, ma i costi per l’acquisto di presidi sono molto alti, e quindi è necessario di associazioni, cittadini, ditte e club service per supportare economicamente l’associazione. La vicinanza dell’unitalsi e della sua presidente Antonella Gambino è stata preziosissima e per il nostro tramite, va il grazie di quei pazienti che saranno supportati dalla Croce Rossa anche grazie a lei.