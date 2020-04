Troina: ufficialmente guarito il sindaco Fabio Venezia

“Ieri sera mi è arrivato il risultato dell’ultimo tampone (negativo) e stamattina la notifica dell’ASP di Enna di fine quarantena. Da oggi, dopo 32 giorni di malattia, sono ufficialmente guarito”.

Così il sindaco di Troina Fabio Venezia sul proprio profilo Facebook.

“Quella del contagio da covid-19 è stata un’esperienza che mi ha molto provato – continua il post – non soltanto a livello fisico, ma anche sotto il profilo psicologico. Non è stato per nulla facile convivere con un virus molto pericoloso, che rapisce le tue forze fisiche e può provocare anche la morte, mentre si porta sulle spalle il peso della responsabilità di amministrare una comunità e di gestire nel momento più difficile una gravissima emergenza sanitaria. Ho avuto anche io, come tanti altri, paura e molta preoccupazione. Ma la vostra vicinanza è stata fondamentale per superare i momenti più difficili e ritrovare la forza per continuare a combattere giorno dopo giorno per sconfiggere questo nemico invisibile”.