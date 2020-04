Enna: guariscono dal Covid-19 il sindaco di Cerami e tre concittadini

Lacrime di gioia hanno rigato il volto di Silvestro Chiovetta, il sindaco di Cerami, che rientrato a casa dopo essere stato dimesso dall’Umberto I è stato sommerso da telefonate, messaggi e manifestazioni di affetto da amici ma anche da estranei.

Il Coronavirus una cosa l’ha fatta, ha di molto abbreviato le distanze nonostante l’isolamento al quale ci ha costretti.

Alle dimissioni, in tuta anti-contagio, i suoi “salvatori” lo hanno salutato sventolando le mani dalla finestra. “Ce l’abbiamo fatta”, era chiaro il messaggio.

Svestito dalla fascia tricolore, per quattro settimane – dal 24 marzo – Chiovetta, da comune cittadino, ha governato solamente le sue paure, per sconfiggere il virus e tornare dalla sua famiglia e dal suo piccolo comune, che per lui è rimasto con il fiato sospeso.

Testimone silenzioso del dolore di tanti, troppi, Chiovetta ha lasciato decantare le tante emozioni e poi come un fiume in piena ha ringraziato tutti: i sanitari, il Direttore Generale Francesco Iudica, il Direttore Sanitario Emanuele Cassarà e il Direttore di Prevenzione Salvatore Madonia, naturalmente la sua amministrazione e l’opposizione, gli amici e il buon Dio. A seguire uno stralcio della sua lunga lettera:

“Ho avuto bisogno di un giorno per riorganizzare la valanga di emozioni che mi ha investito.

Non riesco a trovare le parole per dire quanto sia bello tornare a Cerami, tornare a casa.

Non è stato un periodo facile, ma è stato più semplice affrontare tutto confortato dal Vostro affetto.

Come scrissi all’inizio di questa mia piccola battaglia, un sentimento più di tutti mi ha accompagnato in questo periodo di malattia, la gratitudine. Sento di dover ringraziare tante, troppe persone. Grazie ai medici e allo staff sanitario dell’Umberto I. Grazie per l’impegno, la passione e l’umanità che mettete ogni giorno nel vostro lavoro”.

Nei suoi accorati ringraziamenti anche una riflessione: “Spesso noi siciliani abbiamo una sorta di esterofilia che ci porta a sminuire quanto di buono offra la nostra Isola […] Abbiamo operatori della sanità che danno il massimo quotidianamente, con grande competenza e professionalità. Che affrontano e superano ogni giorno i limiti oggettivi di un sistema sanitario che da 30 anni subisce solo tagli”.

Angela Montalto