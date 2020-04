Enna: aggiornamento Coc del 26 Aprile

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, domenica 26 Aprile, a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. La situazione dei contagi in città resta stabile: 24 positivi, 3 deceduti, 7 guariti (di questi 3 sono negativizzati da positivi e in attesa della dichiarazione di guarigione). La situazione complessiva dei tamponi è la seguente: tamponi effettuati 706, in attesa 138, negativi 532, inconclusivi 2. Per quanto riguarda i ricoveri presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, è oggi pari a 42 così suddivisi: 3 in pre-triage; 1 ricoverati in rianimazione; 38 ricoverati reparti Covid; 0 ricoverati in terapia sub-intensiva.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nessuna sanzione amministrativa né deferimento all’autorità giudiziaria.

Report attività: AUTODENUNCE: 0, VERIFICA A SEGUITO SEGNALAZIONI ASSEMBRAMENTI: 0, PERSONE CONTROLLATE: 5, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 0, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 0, CONTROLLO DOMICILIARE QUARANTENA: 0.

VOLONTARIATO. Report attività: UNITA’ IN SERVIZIO: 10, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 10, AUTODENUNCE: 0, TAXI FARMACO: 1, SPESA A DOMICILIO: 0, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE E VARIE: 0.