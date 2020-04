Palermo. M5S: “Nei Comuni niente commissari, è fondamentale la continuità amministrativa”

“No a commissari nei Comuni dopo la scadenza dei loro mandati. In questo momento di emergenza dare continuità amministrativa è fondamentale. Faremo di tutto, nel corso dell’approvazione della Finanziaria, per non fare passare norme dal sapore squisitamente opportunistico che, cavalcando l’emergenza del Covid-19, tendono a privilegiare commissari nominati a sindaci democraticamente eletti”.

Lo dicono i deputati del M5S all’Ars.