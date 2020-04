Enna: le Usca intervengono ad Agira, la paziente e la famiglia ringraziano

Operative le Unità speciali di continuità assistenziale anche nel comune “zona rossa” di Agira, a darne testimonianza una pazienta raggiunta a casa dal personale sanitario dell’Asp di Enna che ha consegnato un farmaco necessario per effettuare una terapia.

Attivate sul territorio per seguire a domicilio pazienti con particolari necessità, le Usca sono state concepite per curare nelle proprie case anche pazienti Covid, con poche sintomatologie, per integrare le attività ospedaliere.

A Enna, prima delle province a partire, ne sono state attivate due, una per la zona Sud e l’altra per la zona Nord. Sono operative dodici ore, dalle 8 alle 20 e ne fanno parte medico e infermieri.

“Grazie per il lavoro fatto con dedizione e professionalità”, questo il messaggio pervenuto all’Asp dalla famiglia agirina.