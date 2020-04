Enna: l’assessore Scillia pronto a ripartire con i tanti progetti in cantiere

“La fase di ripresa della emergenza covid-19 è certamente delicata oltre che impegnativa. Dopo l’arresto totale delle attività, indispensabile per ovvi motivi di sicurezza, tutta l’azione dell’amministrazione si è concentrata sulla gestione della pandemia, ma adesso i tempi sono maturi per riprendere una cauta normalità e ricominciare il lavoro da dove lo avevamo lasciato”.

Queste le parole dell’Assessore Biagio Scillia che dichiara di essere pronto a ripartire con i tanti progetti in cantiere.

“Nell’ottica del ricominciare, si pensa ad esempio al rilancio del bike sharing che, dopo la definizione della fase organizzativa, potrà partire una volta per tutte. Così come potranno concludersi anche le attività di informatizzazione della Polizia Municipale, messe in campo da anni e giunte ad una fase di assoluta definizione con la dotazione di ulteriori strumenti informatici e nuove modalità di comunicazione con la centrale operativa, che tengano conto di particolari esigenze della persona (ad esempio: interfacce per audiolesi). Un altro aspetto di non poca importanza – prosegue l’assessore – è certamente il restyling dei segnali stradali. È prevista, infatti, l’installazione per la città di una segnaletica stradale funzionale ed esteticamente gradevole, soprattutto in centro storico, per dare un senso di accoglienza e di decoro al nostro territorio. Con i fondi di agenda urbana si procederà all’acquisto ed all’installazione di beni e servizi destinati a sistemi tecnologici sia “a bordo” di mezzi pubblici che “a terra” presso fermate e/o nodi di inter-scambio, con la finalità di rendere più efficienti i sistemi di trasporto pubblico locale. Proprio in questi giorni sono stati pubblicati i bandi. Confido inoltre nel rivedere il parcheggio Pisciotto nuovamente pieno di auto, riprendendo così, con la vita normale, una viabilità più ordinata, un “centro storico vivibile” come non lo si vedeva da tempo. Sono sempre più convinto che è il momento di guardare al futuro e di incentivare quanto più possibile le soluzioni verso una mobilità alternativa e sostenibile perché, non mi stancherò mai di dirlo, da una migliore viabilità passa lo sviluppo dell’economia”.

“Riprenderanno le attività di adozione e di sterilizzazione dei cani (ma questo è un argomento che merita particolare attenzione e va singolarmente trattato) e continuerà ad andare avanti l’iter per la costruzione del canile comunale in contrada Scarlata. Certamente non sarà possibile proporre la fiera di maggio che, dopo tanti anni, era tornata finalmente al suo antico splendore, vedremo come andrà per quella di settembre. Non lo nego, la cosa mi rattrista, e non poco, perché la fiera è diventata in poco tempo fonte di ricchezza per la città e meta attrattiva per i visitatori di altri comuni. Ma questo è il momento di ripartire, con cautela ma senza perdere lo sprint che ha caratterizzato l’operato dell’amministrazione comunale e ha ridato -conclude Scillia – una potenzialità a una città su cui per anni, nessuno aveva scommesso”.