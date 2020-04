Leonforte. Il sindaco annuncia: “Sono risultato positivo al Coronavirus”

“Miei cari concittadini, finalmente stanno arrivando gli esiti dei tamponi. Tra questi è arrivato il mio a cui mi sono sottoposto, in via precauzionale, lo scorso 30 marzo e sono risultato positivo. È corretto nei Vostri confronti comunicarlo pubblicamente”, Carmelo Barbera, sindaco di Leonforte, lo annuncia sul suo profilo Facebook.

“Continuerò a servire la Città da casa – precisa e continua -. Anche gli altri membri della giunta sono stati sottoposti a tampone e sono tutti negativi. Non ho e non ho mai avuto sintomi, grazie a Dio”.

E ringraziando i dottori Madonia e Longo dell’Asp di Enna per come stanno servendo la comunità conclude: “Ovviamente nello scorso mese e nelle scorse settimane mi sono premurato di rispettare il protocollo disposto dall’Asp, prendendo tutte le precauzioni del caso. Sappiate che non mi fermerà questo incidente di percorso, ma al momento devo prendere tutte le precauzioni possibili per tutelare principalmente chi mi sta vicino”.

In provincia di Enna Barbera è il terzo sindaco positivo al virus dopo i primi cittadini di Troina, Fabio Venezia, e di Cerami, Silvestro Chiovetta, quest’ultimo unico dei tre ricoverato presso l’Umberto I e in via di guarigione.