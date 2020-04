Enna: ancora donazioni di mascherine ai reparti covid dell’Umberto I

Continua la gara di solidarietà verso i reparti COVID dell’Umberto I di Enna.

Ricevute in dono ieri dieci maschere subacquee della Decathlon modificate con delle valvole “Charlotte” realizzate con stampanti 3d presso una ditta di Francavilla, che permettono di ventilare pazienti affetti da Covid-19 in deficit respiratorio, ma anche impiegabili come dispositivo di protezione per quegli operatori sanitari che durante il loro operato si debbono avvicinare ai malati.

Cento di queste maschere, già sperimentate con successo presso gli Ospedali di Bergamo e di Torino, sono state donati da un gruppo di benefattori, che per convincimento e per adesione ai propri principi preferisce rimanere nel più stretto anonimato, a molti ospedali della Sicilia Orientale sede di reparti Covid e di rianimazioni dedicate (Enna, Caltagirone, Catania, Taormina, Patti, Barcellona e Messina).