Caltanissetta: viavai sospetto di persone in via Palermo, sanzionato 26enne trovato in possesso di hashish.

I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato un ventiseienne per uso personale di stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di prevenzione finalizzati al contenimento del contagio del Covid-19, nel transitare per corso Vittorio Emanuele, ha notato un viavai sospetto di persone in via Palermo. Gli agenti hanno fermato un giovane, noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish. Lo stesso è stato segnalato all’autorità amministrativa, ex art.75 del D.P.R. 309/1990 e sanzionato amministrativamente per violazione delle misure di contenimento del Covid-19.